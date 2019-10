publié le 07/10/2019 à 05:30

Ouverture du débat sur l'immigration ce lundi 7 octobre à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'a promis "sans tabou" et a demandé il y a quelques jours aux élus En Marche de ne pas se "comporter en parti bourgeois" sur la question. Certains députés ont fait part de leur malaise au sein de la majorité.

On estime à 300.000 le nombre de sans-papiers en France. Beaucoup travaillent dans l'ombre, dans des restaurants ou des bâtiments et réclament un statut. "Pendant un an, j'ai eu les travaux publics", raconte un Malien arrivé en France il y a 5 ans. Aujourd'hui, il travaille dans la restauration et malgré deux ans de contrats successifs, autant de cotisations et d'impôts payés, il a le droit au revers du travailleur sans-papiers.

"Je commence le travail à 8h, je finis parfois à 22h, parfois à 21h. Je travaille 6 jours et j'ai un jour de repos", déclare-t-il au micro de RTL. Il explique également que certaines heures supplémentaires qu'il fait ne sont pas payées "totalement" car son employeur voit qu'il n'a pas de papiers. "Si je déclare, je risque de perdre mon boulot", précise-t-il.

À écouter également dans ce journal

Attaque à la préfecture - La femme de Mickael Harpon est sortie de garde à vue dimanche 6 octobre. Aucune charge n'a été retenue contre celle qui avait échangé une trentaine de SMS avec son mari, quelques heures avant la tuerie à la Préfecture de Police de Paris.

Mort de Jacques Chirac - Une semaine après les obsèques de l'ancien Président, Nicolas Sarkozy est revenu sur les rapports complexes qu'il entretenait avec celui qui fut longtemps son mentor.

Football - Retour gagnant pour Claude Puel, le nouvel entraîneur de Saint-Étienne. Les Verts ont battu Lyon 1-0 avec un but à la 90eme minute.