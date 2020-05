publié le 25/05/2020 à 13:02

De belles passes, des tirs et une foule qui vibre pour son équipe... C'est une image du monde d'avant qu'on a pourtant vu ce dimanche 24 mai à Strasbourg. Les joueurs du Neuhoff et ceux de Hautepierre, deux quartiers sensibles de Strasbourg, ont tapé le ballon dans l'après-midi dans un petit stade devant 300 à 400 spectateurs.



Selon des témoins interrogés par RTL, aucune mesure n'a été observée pour éviter une propagation de la Covid-19. La police municipale a préféré ne pas intervenir pour ne pas envenimer la situation. Une enquête a été ouverte.

"On ne sait pas qui a organisé ce match, explique Serge Oehler, adjoint au Sport de Strasbourg. Est-ce juste des jeunes du quartier qui ont décidé de créer un moment par le biais du foot ? Ou bien est-ce les clubs de foot qui l'ont organisé ? Si on a des preuves de cela, il est certain que des sanctions vont tomber."

À écouter également dans ce journal

Sport - Les spectateurs s'impatientent parce qu'ils sont en manque d’émotion. La ministre des Sports Roxana Maracineanu réfléchit à un retour par étape. Elle étudie toutes les possibilités pour pouvoir accueillir 5.000 personnes pour les événements de la rentrée, comme Roland-Garros ou le Tour de France.

Santé - Plus de 300 participants sont attendus pour une visioconférence avec le président de la République Emmanuel Macron pour améliorer la situation du personnel soignant. Il est notamment question de hausses de rémunération et d'embauches. Mais les niveaux restent à définir.

Économie - Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, s'est dit favorable à un report des soldes d'été à la mi-juillet. Elles dureront quatre semaines, comme prévu, alors que des commerçants réclamaient un étalement sur six semaines.