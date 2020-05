publié le 24/05/2020 à 17:10

Après avoir réclamé la réouverture des bars sur Instagram et Facebook, l'humoriste Jean-Marie Bigard a assuré avoir reçu un appel d'Emmanuel Macron à ce sujet.

La veille du déconfinement, Jean-Marie Bigard avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux s'agaçant d'être dans un pays dirigé par "des guignols" et demandait à Emmanuel Macron de "rouvrir" les bistrots pour pouvoir "discuter le bout de gras" et retrouver un peu "de joie, un peu de bonne humeur", rapporte le Huffington Post. À l'antenne de Sud Radio, l'humoriste a alors assuré avoir reçu un appel du président concernant la réouverture des bars : "Il m'appelle pour me dire : 'vous avez raison. Je trouve ça génial'"."Nous allons faire un putain d’échéancier, m’a-t-il dit. Comme je l’avais demandé, donc c’était assez mignon", raconte-t-il.