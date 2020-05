publié le 29/04/2020 à 17:34

Pas de sport professionnel avant le mois de septembre a indiqué Édouard Philippe lors de la présentation de son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale mardi 28 avril. La Ligue de football professionnel doit se réunir jeudi 30 avril pour décider ce qu'il advient des saisons 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2. Quant au Tour de France cycliste, qui doit désormais s'élancer le samedi 29 août, il y a plusieurs incertitudes, trois précisément.

D'abord, le grand départ à Nice, fixé donc fin août alors que le Premier ministre annonce un retour des sports professionnels trois jours plus tard, le mardi 1er septembre. En soit, rien de rédhibitoire même si l'énorme logistique de la Grande Boucle investira la Promenade des Anglais dès le lundi 24 août. Des aménagements sont toujours possibles. Amaury Sport Organisation, propriétaire de la course, a le savoir-faire, et le soutien des élus locaux ne laisse pas indifférent l’exécutif.

Deuxième incertitude, la gestion populaire des trois semaines de course. D'ici là, on ne sait pas comment la situation sanitaire évoluera et si la fameuse jauge de 5.000 personnes maximum sera toujours d'actualité. Barriérer et limiter les accès à chaque départ et arrivée est envisageable. Mais que dit la doctrine sanitaire lorsque le public viendra se rassembler autour des routes et notamment en montagne, même si en septembre les spectateurs seront moins nombreux qu'en juillet ?

Quelles courses avant le Tour ?

Enfin, quid de la préparation des coureurs français ? A partir du lundi 11 mai, ils seront autorisés à rouler individuellement dans un rayon de 100 km, mais les entraînements passent par des regroupements collectifs et des courses. Quelles courses ? Critérium du Dauphiné ? Championnats de France en Bretagne à Plumelec (reportés du 20 au 23 août) avec seulement 5.000 personnes ? Le maire de cette localité du Morbihan a fait savoir qu'il ne souhaitait plus organiser cette grand-messe du vélo.