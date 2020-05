publié le 24/05/2020 à 21:03

Hana Kimura était connue au Japon depuis sa participation à une émission de télé-réalité diffusée sur Netflix. La jeune femme s'est éteinte à l'âge de 22 ans.

Sa mort a été a annoncée vendredi 22 mai sa fédération, Stardom Wrestling, rapporte Variety. "Nous sommes désolés d’annoncer que notre Hana Kimura est décédée. S’il vous plaît soyez respectueux et gardez vos pensées et vos prières pour sa famille et ses amis. Nous apprécions votre soutien durant cette période difficile", dit le communiqué. Catcheuse, elle participait à la saison 2019-2020 de Terrace House Tokyo.



La cause de sa mort est inconnue du grand public à ce jour mais la jeune femme avait posté un message dérangeant sur Instagram, peu avant sa disparition. "Je vous aime, ayez une vie longue et heureuse. Je suis désolée", avait-elle écrit. Ses fans affirment qu'elle était victime de cyber-harcèlement.