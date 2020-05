publié le 13/05/2020 à 19:51

Dans le monde des amoureux du tennis, le mois de mai est le mois de la terre battue. On se prépare pour le point d'orgue de la période : Roland-Garros. Mais ça, c'était avant l'épidémie de coronavirus.

Richard Gasquet a dû arrêter le tennis pendant le confinement et recommence à peine à pratiquer. "C'est pas facile de reprendre", explique-t-il. "Il va falloir retrouver le rythme, quand on saura quand ça va reprendre ce sera un peu plus facile pour s'entraîner", a-t-il expliqué au micro de RTL Soir ce mercredi 13 mai.

Balles individuelles, spray désinfectant sur les filets en partant, le sportif a dû s'adapter mais le fait avec bonne volonté. "Je suis déjà très heureux de jouer", raconte-t-il. "C'est normal d'avoir ces gestes pour l'hygiène."

Cette année, le tournoi de Wimbledon n'aura pas lieu. Roland-Garros est pour le moment maintenu mais décalé, du 20 septembre au 4 octobre. Le tournoi pourrait se jouer à huis-clos. "De jouer à Roland-Garros sans public, ça gâche tout", se désole le joueur. "Mais peut-être qu'il vaut mieux faire un Roland-Garros sans public que pas de Roland-Garros du tout", assure Richard Gasquet, visiblement impatient de jouer son prochain tournoi du Grand Chelem parisien.