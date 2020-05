publié le 24/05/2020 à 06:37

La Liga va bientôt reprendre ses droits. Alors qu'il peine à faire prolonger par le parlement le confinement qu'il juge nécessaire pour juguler la pandémie de Covid-19, le premier ministre Pedro Sanchez a décidé d'autoriser la reprise du championnat football espagnol.

Cette reprise fait bondir Jean-Michel Aulas alors que la saison de Ligue 1 a été arrêtée. "On est vraiment trop cons", déclare le patron de l'OL dans le journal de l'Équipe ce dimanche 24 mai au matin. Antoine Kombouaré, l'ancien entraîneur de Toulouse, aurait, lui, préféré plus de solidarité entre les clubs au cours de ce dernier épisode : "Dans le football français, il y a beaucoup d'intervenants. L'image que l'on a nous des footballeurs c'est l'image de gens égoïstes. On avait une occasion fantastique de montrer qu'on était soudés. On est une famille donc aujourd'hui on parle de cohésion, d'esprit d'équipe, de collectif... Mais malheureusement chacun reste de son côté", déclare l'ancien entraîneur au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal

Politique - Gérald Darmanin, élu samedi maire de Tourcoing, dans le Nord, va cumuler "pendant un temps" cette fonction avec son portefeuille ministériel avec l'accord, assure-t-il, du tandem Emmanuel Macron-Édouard Philippe.

Santé - Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé samedi 23 mai au Haut Conseil de la santé publique (HCSP) de proposer "sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription" de divers traitements comme l'hydroxychloroquine.

Sport - Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel, réuni mercredi 20 mai, a fixé la reprise de la Ligue 1 au 23 août, comme cela était prévu depuis plusieurs semaines.