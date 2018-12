publié le 14/12/2018 à 05:52

C'est la fin de deux jours de traque. Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, a été tué par les forces de l'ordre ce jeudi 13 décembre au soir, après avoir tiré sur des policiers qui tentaient de l'interpeller et ont riposté.



Cherif Chekatt a été abattu dans le quartier du Neudorf, là où les forces de l'ordre avaient perdu sa trace après son équipée sanglante mardi soir. "À 21H00, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, composé de trois fonctionnaires de la police nationale, a aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique au niveau du 74 de la rue du Lazaret. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lors d'un point de presse à la préfecture du Bas-Rhin, à Strasbourg.

Ils ont tenté de l'interpeller mais Chekatt s'est "retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté" et tué l'assaillant. L'homme "faisait partie des soldats" du groupe État islamique, a affirmé peu après Amaq, son média de propagande. Le chef du parquet antiterroriste Rémy Heitz est en route pour Strasbourg mais les investigations réalisées dans la soirée ont déjà "permis d'identifier formellement" Cherif Chekatt, a annoncé le parquet de Paris.

D'après une source policière, il était seul au moment où il a été abattu et se trouvait au pied d'un immeuble de ce quartier populaire et résidentiel. Un très important dispositif de police était déployé jeudi soir et bloquait l'accès à la rue.

07h05 - Ce vendredi, c'est le soulagement qui domine à Strasbourg. Certains habitants, comme Allan, ont tenu à saluer le travail de la police, qui a permis de retrouver Cherif Chekatt. "Bravo et merci", a-t-il déclaré sur RTL.



06h54 - Après la neutralisation du terroriste jeudi soir, Emmanuel Macron a tenu à remercier "l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et forces de l'ordre".

Merci à l’ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 décembre 2018

06h21 - Comment Cherif Chekatt, un délinquant multirécidiviste,a-t-il pu basculer ainsi dans le terrorisme ?



06h12 - Fermé depuis l'attentat qui a fait trois morts et 13 blessés mardi soir, le marché de Noël emblématique de la capitale alsacienne rouvrira ses portes "à 11 heures" ce vendredi, a annoncé le maire de Strasbourg Roland Ries.



05h53 - Bonjour et bienvenue sur ce live au lendemain de la neutralisation de l'assaillant de l'attentat de Strasbourg, qui a fait "3 morts et plusieurs blessés". "3 sont sortis de l'hôpital et 3 sont entre la vie et la mort" selon Christophe Castaner.