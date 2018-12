publié le 14/12/2018 à 08:24

Tout s'est accéléré jeudi 14 décembre dans l'après-midi, deux jours après la tuerie perpétrée aux abords du marché de Noël de Strasbourg. Les enquêteurs s'étaient attelés à tisser une toile pour acculer Cherif Chekkat, le tireur présumé, et le pousser à la faute.



Une femme voit le fugitif dans la rue, l'homme ressemble à l'avis de recherche diffusé par la police, et est blessé au bras.Elle appelle alors le 17 Police secours, le raid intervient. S'il s'agit de simples opérations de vérifications, l'étau se resserre. Cherif Chekkat, les policiers en sont persuadés, n'a pas quitté son quartier de Neudorf.

Peu après, la vidéosurveillance l'identifie, un hélicoptère surveille la zone, une caméra thermique hyper précise et des patrouillent ratissent les rues. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui établit une ressemblance et interpelle cet homme cet homme qui porte une doudoune noire. Il est abattu par un tir de riposte après avoir sorti son arme. Mais l'enquête n'est pas terminée, et doit désormais déterminer s'il a bénéficié de complices.

À écouter également dans ce journal :

Attentat de Strasbourg - Claude Moniquet, ancien de la DGSE et spécialiste du terrorisme est revenu sur le profil du tireur. "Cherif Chekatt était considéré comme quelqu'un qui s'était radicalisé récemment, qui était plus un criminel de droit commun qu'un jihadiste", a-t-il expliqué sur RTL.

Social - Bruno Le Maire s'est dit jeudi 13 décembre "écoeuré par l'attitude de Ford qui a annoncé hier qu'il écartait l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort, en Gironde". Celle-ci compte 850 salariés, et le projet de reprise, qui n'est donc plus d'actualité devait en préserver 400.



Football - Seul Rennes poursuit l'aventure en Ligue Europa. Les Bretons se sont qualifiés hier soir en s'imposant 2 à 0 face à Astana. Bordeaux, en revanche, est éliminé malgré son succès 1 à 0 à Copenhague. Éliminé aussi l'OM, mais ça c'était déjà le cas avant le match d'hier. Les Marseillais ont un peu plus sombré en s'inclinant 3 à 1 face à l'Apollon Limassol.