publié le 14/12/2018 à 17:21

Le sapin, Place Kléber à Strasbourg, à nouveau illuminé. Les musiques de Noël dans les hauts-parleurs du marché. Les cabanons en bois qui proposent à nouveau du vin chaud et des bretzel. Le marché de Noël a rouvert ce vendredi matin, avec une différence : toutes ses bougies allumées en mémoire des victimes de l'attentat de mardi soir. Quatre morts, une personne en état de mort cérébrale, et onze blessés.



Pour Pierre Bardet, directeur général de l'association "Les Vitrines de Strasbourg", les commerçants sont "toujours sur l'émotion, beaucoup de monde s'embrasse, il y a des larmes". Ému, il explique que, deux jours après les terribles événements qui ont eu lieu sur le marché de Noël, ce sont "les nerfs qui craquent chez tout le monde, on a vécu quelque chose de très pesant. (...) Il y avait un silence de plomb, avec des bougies et des fleurs dans toute la ville".

Mais le directeur le rappelle : "Strasbourg blessée, Strasbourg meurtrie, mais Strasbourg debout".

Rallumer les lumières

Pour le directeur, l'important est de continuer à vivre et de ne surtout pas plier le genou face au terrorisme : "On voulait rallumer les lumières parce que c'est la vie qui doit continuer, même si on a tous dans notre pensée les morts et les graves blessés. (...) Mais il fallait rouvrir ce marché, rallumer les lumières pour qu'on soit debout, pour que les terroristes ne nous fassent pas vivre dans des terriers, dans des souterrains. Il fallait que la vie et l'être humain gagnent sur ce terrorisme".



Lors du concert de Noël qu'a donné Jeane Manson, marraine du marché de Noël de Strasbourg, jeudi 13 décembre au soir, la nouvelle tombe : Chérif Chekatt est abattu par les forces de l'ordre. Un soulagement s'empare alors de la foule. "Les gens se sont levés, ont crié, il y a eu des applaudissements très longs, c'était une émotion incroyable", décrit Pierre Bardet.