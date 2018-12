Les actualités de 6h30 - Attentat de Strasbourg : les habitants soulagés

publié le 14/12/2018 à 06:54

Le terroriste n'avait donc pas quitté la ville. Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg a été abattu par les forces de l'ordre jeudi 13 décembre à 5 kilomètres de la place Kléber, où il avait ouvert le feu. C'est une femme qui a donné son signalement à la police : elle l'avait reconnu sur la photo de l'avis de recherche.



Le tireur a été neutralisé aux alentours de 21 heures. "Il y avait un hélicoptère et au moins un drone qui survolait la zone jusqu'au moment où l'hélicoptère s'est arrêté un peu plus loin. Peut-être 5 à 10 minutes plus tard, un cortège de voitures de police est arrivé. Il y avait une trentaine de véhicules donc on a su qu'il se passait quelque chose", raconte Allan, un habitant du quartier de Neudorf.

"Ça s'est passé très vite. En France on a quand même la chance d'avoir une police qui est professionnelle, qui sait faire son travail et qui le fait bien, donc bravo et merci", a conclu ce Strasbourgeois, soulagé.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Les "gilets jaunes" sont divisés sur la suite du mouvement. Ils sont encore nombreux à appeler à manifester samedi 15 décembre, notamment à Paris. Un nouveau week-end de désordre serait le pire cauchemar des commerçants qui ont vu fondre, pour beaucoup, leur chiffre d'affaires ces dernières semaines.



Drame de Millas - Il y a un an jour pour jour, six collégiens étaient tués dans leur car, percuté par un TER sur un passage à niveau, à Millas (Pyrénées-Orientales). La conductrice du car est mise en examen. Une marche blanche est organisée ce vendredi.



Handball - Les Françaises, championnes du monde en titre, affrontent les Pays-Bas ce soir en demi-finale de la Coupe d'Europe. Coup d'envoi à 21 heures.