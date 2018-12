publié le 14/12/2018 à 10:45

La fin de deux jours de traque. Chérif Chekatt, l'auteur présumé de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, a été abattu par les forces de l'ordre jeudi soir dans le quartier du Neudorf, là où les policiers avaient perdu sa trace après son équipée sanglante dans la vieille ville, qui a fait au moins trois morts.



Un "immense soulagement" pour le maire de Strasbourg, Roland Ries. "Les 48 heures entre l'acte terroriste et la fin de Chérif Chekatt ont été très durs. Pour moi mais aussi pour la population (...) C'était vraiment des moments très difficiles", explique-t-il ce vendredi 14 décembre.

Évoquant un véritable "sujet d'angoisse", Roland Ries assure dorénavant que "le travail de retour à la normale peut se faire plus facilement". "La clarification de la situation est la bienvenue, surtout qu'on avait décidé de rouvrir, avec le ministre de l'Intérieur, le marché de Noël", poursuit-il.

Dans ce contexte, Roland Ries assure que "le processus de sécurisation de la grande île va continuer" malgré quelques modifications. "On a réduit le nombre de checkpoints, on a modifié les arrêts de tram. On a plus peaufiné les choses mais la logique générale est de contrôler de façon systématique l'entrée dans la grande île et de façon aléatoire à l'intérieur", détaille-t-il.