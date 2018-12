publié le 14/12/2018 à 03:14

C'est la fin d'une traque de deux jours. Son portrait a été diffusé mercredi 12 décembre. L'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg a été tué par la police au soir de ce jeudi 13 décembre dans le quartier Neudorf, là où il a grandi. Mais comment Cherif Chekatt, un délinquant multirécidiviste, a pu basculer ainsi dans le terrorisme ?



Loin des cités populaires, Cherif a vécu jusqu'à sa majorité avec ses frères et sa sœur dans une petite maison aujourd'hui en travaux au bout d'une impasse entourée de pavillons fleuris. Ils ont occupé un logement social durant une quinzaine d'années.

Marianne côtoyait régulièrement la famille : "Pour la maman, on sentait qu'elle était dépassée. Ce n'est pas elle qui avait le pouvoir dans la maison. C'est très clairement les jeunes qui grandissaient. On perçoit alors qu'il y a une difficulté, un manque d'éducation, une absence de père. On sentait une certaine solitude et une fatigue."

Un jeune en rupture avec la société

À l'époque, les habitants décrivent déjà un jeune en rupture avec la société, qui commet ses premiers petits délits, habitué à semer les policiers dans les rue étroites du quartier. Michel, un voisin, se rappelle : "Il faisait des conneries ici, des choses qui n'étaient pas dans le cadre de la normalité. Il volait des vélos et, à moi, il m'a fauché les clés de la maison. (...) C'était quand même grave. Ce jeune n'avait pas de repère donc il était assez agressif. J'ai remarqué qu'il était dans un milieu compliqué. Au point qu'il fasse ça, je ne suis pas étonné".



À cause de l'insalubrité et de loyers impayés, la famille a fini par être expulsée de son logement. Ce n'est qu'à la télévision que les habitants ont découvert, stupéfaits, que Cherif était devenu un terroriste présumé. Daesh a d'ailleurs revendiqué l'attaque ce jeudi 13 décembre au soir, assurant que Cherif Chekatt "faisait partie des soldats de l'État islamique.