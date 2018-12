publié le 14/12/2018 à 12:45

Trois jours après l'attentat de Strasbourg, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont attendus dans la ville alsacienne. C'est ce qu'a annoncé Pierre Bardet, l'organisateur du célèbre marché de Noël sur RTL. "On a appris l'arrivée du président de la République et du Premier ministre tout à l'heure", a-t-il lancé ce vendredi 13 décembre.



Une information confirmée par l'Élysée. Contacté par RTL, le palais présidentiel a en effet annoncé que le chef de l'État allait se rendre à Strasbourg en fin d'après-midi pour rendre hommage aux victimes de l'attaque et pour saluer les forces de l'ordre. Il arrivera directement de Bruxelles où il assiste à un conseil européen.

Une venue particulièrement attendue après la neutralisation de Chérif Chekatt jeudi 13 décembre par les forces de l'ordre. Le terroriste présumé a tué au moins trois personnes sur sa route mardi 11 décembre alors qu'une quatrième victime est toujours en état de mort cérébrale.