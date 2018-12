publié le 13/12/2018 à 23:51

C'est une civile qui a permis sa neutralisation. Chérif Chekatt avait été repéré ce jeudi 13 après-midi par une femme qui avait remarqué qu'il ressemblait au fugitif et qu'il était blessé au bras selon une source proche de l'enquête. On apprend donc ce jeudi que c'est cette femme qui l'a ensuite signalé à la police, répondant à un appel à témoins qui avait été lancé mercredi soir par la police nationale.



Il cherchait à retrouver un "individu dangereux" de 1,80 m, avec la "peau mate", de "corpulence normale" et présentant une "marque sur le front". Toute personne en possession "d'informations permettant de le localiser" était appelée à composer le 197.

L'homme a ainsi été abattu au 74 rue du Lazaret où un très important dispositif de police a été déployé. "Il a tiré sur une équipe de policiers de sécurité publique qui a riposté " a indiqué à l'AFP une source policière.

La fin d'une traque de deux jours

C'est donc la fin d'une traque de deux jours pour l'auteur présumé de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui était devenu depuis l'homme le plus recherché de France. Plus de 700 membres des forces de l'ordre étaient à sa recherche depuis l'attentat et plusieurs opérations de police avaient déjà eu lieu au Neudorf, quartier du sud de Strasbourg, où Chérif Chekatt a grandi. Trois personnes sont mortes dans cette attaque, cinq personnes sont gravement blessées et huit légèrement, selon un bilan encore provisoire. L'attentat a été revendiqué par Daech.