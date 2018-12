Plus de 700 policiers avaient été mobilisés pour traquer le suspect de la fusillade de Strasbourg du 11 décembre 2018

À Strasbourg, le lieu de recueillement est déjà très fourni en fleurs, bougies et mots de soutien

et AFP

publié le 14/12/2018 à 20:56

Emmanuel Macron s'est rendu à Strasbourg, vendredi 14 décembre, pour une courte cérémonie d'hommage aux victimes, sur la place Kléber, le cœur battant de la capitale alsacienne, à quelques pas des cabanons du marché de Noël.



Après une minute de silence qui a été observée en mémoire des quatre morts et douze blessés dans l'attentat perpétré mardi soir, le président de la République a déposé une rose blanche devant le mémorial improvisé par les passants devant la statue du général Kléber.

Puis, il s'est recueilli seul face à la statue alors que des détachements de militaires entonnaient une Marseillaise. Il a ensuite pris le temps de saluer chaleureusement les forces de l'ordre.

Il est allé ensuite au contact des habitants et des commerçants de Strasbourg, afin de soutenir les familles des victimes et rendre hommage à leur proche décédé ou blessé. Bain de foule, paroles de réconfort et accolades ont été de rigueur pour le Président, chaudement accueilli par les Strasbourgeois.



"La vie doit reprendre ses droits. (...) C'est la nation toute entière qui était auprès des Strasbourgeois", a déclaré Emmanuel Macron au milieu de la foule.