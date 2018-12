publié le 14/12/2018 à 19:00

Entre les "gilets jaunes" et les menaces terroristes, les policiers sont à bout de souffle. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont été sollicitées comme jamais auparavant. Les syndicats évoquent l'épuisement des troupes.



Les policiers rencontrés évoquent une situation jamais vue ou semblable à celle connue lors des émeutes de 2005. Des CRS particulièrement sollicités pour les manifestations assurent qu'ils ne dorment plus que 4 heures par nuit, enchaînent pour certains 14 jours consécutifs de travail, avec des amplitudes horaires impressionnantes.

Les samedis de manifestations, les syndicats assurent que beaucoup étaient déjà à l'œuvre dès 6 heures du matin et jusque tard le soir, 23 heures ou minuit. D'autres unités ont été appelées en renfort, comme par exemple la BAC la semaine dernière, mobilisée notamment dans le quartier des Champs-Élysées. Et pour la BAC par exemple, pas de rémunération des heures supplémentaires. Ils bénéficient d'heures de récupération très difficiles à poser, faute de temps encore une fois.

Côté gendarmerie, on ne nie pas non plus l'état de fatigue et la situation exceptionnelle. Le week-end dernier, tous les congés et les permissions ont été annulés. Et demain encore, la quasi totalité des escadrons sont mobilisables : 105 sur 109.

