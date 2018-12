publié le 14/12/2018 à 00:39

L'attaque de Strasbourg a été revendiquée par Daesh. L'auteur de l'attentat au marché de Noël de Strasbourg, qui a fait trois morts et treize blessés mardi 11 décembre au soir, est un "soldat" du groupe État islamique (EI). C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 13 décembre vers 23h son média de propagande Amaq via un communiqué, près d'une heure après que Cherif Chekatt a été abattu.



Selon ce communiqué, cité par le groupe de surveillance des réseaux extrémistes SITE, Cherif Chekatt "faisait partie des soldats de l'État islamique et il a mené cette opération en réponse à l'appel à viser les citoyens (des pays) de la coalition internationale" qui combat l'EI en Syrie et en Irak. Le groupe État islamique lance des appels réguliers à viser les pays, dont la France, qui sont membres de cette coalition dominée par les États-Unis.

Cherif Chekatt a été localisé et tué jeudi par la police française après deux jours de traque. Mardi soir, cet ancien détenu au passé judiciaire lourd, signalé pour sa radicalisation islamiste en prison, avait pénétré dans le centre historique de Strasbourg au milieu du marché de Noël. Criant "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand, en arabe) selon des témoins, il avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants, en frappant d'autres à coups de couteau. Une attaque faisant trois morts et treize blessés.

Après des échanges de tirs avec des militaires, qui l'ont blessé au bras, il avait réussi à s'enfuir en prenant un taxi pour se rendre dans un quartier proche, le Neudorf, où a eu lieu un nouvel échange de tirs avec la police, avant qu'il ne disparaisse. Sa neutralisation ce jeudi 13 décembre aux alentours de 21h30 met fin à deux jours de traque.