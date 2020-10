Assassinat de Samuel Paty : qui sont les 7 personnes présentées à un juge ?

publié le 21/10/2020 à 11:44

L'enquête sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty, professeur d'Histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, se poursuit alors qu'un hommage national va être rendu à ce "martyr de la République". Ce mercredi 21 octobre, sept personnes vont être présentées à un juge antiterroriste.

Une information judiciaire va être ouverte et ces cinq personnes majeures et deux mineurs seront éventuellement mises en examen. Ces suspects pourraient avoir, à divers degrés, contribué à l'entreprise criminelle d'Abdoullakh Anzorov, tué par les forces de l'ordre après avoir commis son méfait.

Les neuf autres personnes qui avaient été placées en garde à vue depuis le début de l'enquête ont elles été libérées sans être poursuivies pour l'instant. Parmi ces personnes figurent trois collégiens, les parents, le grand-père et le petit frère du meurtrier, mais aussi la compagne de Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste sulfureux, ainsi qu'un homme déjà condamné pour terrorisme et qui a été en contact avec l'assaillant.

Des profils très divers chez les suspects déférés

Parmi les personnes déférées, on trouve tout d'abord deux personnes qui ont lancé la mobilisation contre Samuel Paty après qu'il a donné deux cours sur la liberté d'expression. Le premier est Brahim C., le parent d'élève qui a lancé le mouvement. Les enquêteurs s'intéressant notamment à des messages échangés sur WhatsApp entre ce père de famille et l'assaillant. Le second est Abdelhakim Sefrioui qui a accompagné ce parent d'élève dans sa mobilisation.

Ensuite, deux mineurs vont être déférés. Ils sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent de l'assaillant pour avoir "désigné" Samuel Paty avant que le Tchétchène n'accomplisse son acte criminel. On trouve aussi trois amis de l'assaillant qui s'étaient rendus spontanément au commissariat d'Évreux. L'un d'eux aurait convoyé l'assaillant sur place, l'autre l'aurait accompagné pour acheter l'arme qui a servi à tuer Samuel Paty.