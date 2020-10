publié le 17/10/2020 à 18:58

C'est un portrait glaçant que brossent des membres de la communauté éducative d'Évreux, qui connaissait l'assaillant. L'un d'eux évoque un jeune homme ultra-radicalisé. Un garçon effrayant, traumatisant. Enfant, le terroriste était déjà totalement fermé, assurent-ils.

Son père ne s'adressait jamais aux femmes, d'après une source de la communauté éducative. L'assaillant lui-même ne parlait qu'aux garçons. C'est ce que confirme d'ailleurs l'une de ses anciennes camarades de collège. "Au collège il était souvent avec des garçons. Je ne le voyais jamais parler avec des filles", affirme-t-elle.

Dans le quartier de La Madeleine (Évreux) où le grand-père, les parents, et l'un des petits-frères de l'assaillant ont été interpellés la nuit dernière, l'émotion est vive. C'est d'autant plus le cas au sein de la communauté tchétchène, qui dit ne pas comprendre cet acte. L'un de ses membres assure que l'assaillant n'était pas radicalisé, qu'il était juste discret et sur le point de passer son permis afin de pouvoir travailler.

Dans l'après-midi, le procureur de la République antiterroriste a également livré de nombreuses précisions sur les circonstances du drame.

À écouter également dans le journal

Enseignant assassiné - De nombreux appels au rassemblement ont été lancés dans plusieurs villes de France. C'était notamment le cas à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), où l'attaque terroriste a eu lieu.

Rugby - Après deux échecs contre Saracens en 2016 et Leinster 2018, le Racing 92 affronte Exeter en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Un trophée que le club français pourrait soulever pour la première fois de son histoire.

Couvre-feu - Le couvre-feu nocturne annoncé par Emmanuel Macron prend effet ce samedi dans plusieurs grandes villes de France. De 21h à 6h du matin, il faudra désormais une attestation pour pouvoir circuler.

La rédaction vous recommande