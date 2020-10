Enseignant décapité : quatre proches de l'assaillant placés en garde à vue

et AFP

publié le 17/10/2020 à 01:33

Tandis qu'Emmanuel Macron a dénoncé un "attentat terroriste islamiste caractérisé", après qu'un professeur d'histoire ait été décapité à Conflans-Sainte-Honorine ce vendredi 16 octobre, quatre personnes ont été placées en garde à vue dans la soirée de vendredi à samedi.

Parmi ces quatre personnes, il y a un mineur. Une source judiciaire proche du dossier a indiqué à l'AFP que toutes les personnes placées en garde à vue ce soir, sont issues de l'entourage familial de l'assaillant. Ce dernier a été abattu par des policiers dans la ville voisine d'Éragny, dans le Val-d'Oise.

L'enquête, ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et saisie par le parquet national antiterroriste (Pnat) se poursuit. Selon une source judiciaire, une pièce d'identité aurait été retrouvée sur le suspect et indiquerait que ce dernier serait né à Moscou en 2002. Toutefois, les enquêteurs attendent une identification formelle.