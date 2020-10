publié le 20/10/2020 à 18:42

C'est un élément qui aide à comprendre l'engrenage fatal entre le cours de Samuel Paty et son exécution lors de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le vendredi 16 octobre. Quelques jours avant l'attaque, l'assassin avait en effet échangé avec le parent d'élève qui avait appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux, contre l'enseignant d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulne.

Les policiers, qui ont inspecté les téléphones du terroriste, récupérés sur les lieux de l'attaque et celui du parent d'élève, ont découvert des échanges, par appel et messages, sur leur messagerie WhatsApp. Cela signifie que le parent d'élève a répondu au futur terroriste. La nature de leurs échanges et ce qu'ils se sont dit ne sont pour l'heure pas encore connus mais si les messages n'ont pas été effacés, les enquêteurs pourront les retrouver sur leurs mobiles.

Les gardes à vue quant à elles, se poursuivent.16 personnes au total sont actuellement interrogées par les enquêteurs et parmi elles figurent cinq collégiens, qui sont soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty à la sortie des cours. Selon une source judiciaire, le terroriste leur a donné 300 euros en échange de cette information.

Les policiers essayent actuellement d'établir le rôle de chaque adolescent et de comprendre pourquoi ils n'ont pas alerté la principale de leur collège. À ce stade, les cinq garçons se renvoient la responsabilité.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'Assemblée nationale a rendu hommage à Samuel Paty. Les députés ont entonné une Marseillaise après avoir observé une minute de silence et Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale a salué la mémoire du professeur d'histoire-géographie, dans un discours.

International - Le Pays de Galles et l'Irlande sont devenus les premiers territoires d'Europe à se résoudre à un reconfinement de leurs populations, face à l'épidémie de coronavirus. Cette mesure entrera en vigueur mercredi soir en Irlande et vendredi à 18h au Pays de Galles.

Sport - Ce mardi 20 octobre est une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire du Stade Rennais. Le club breton s'apprête à disputer son premier match de Ligue des Champions face aux Russes de Krasnodar. Le coup d'envoi sera donné à 21h au Roazhon Park.