publié le 20/10/2020 à 21:59

Les hommages à Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie sauvagement tué lors de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, vendredi 16 octobre, se multiplient. Brigitte Macron, qui a récemment été déclarée cas contact à la Covid-19 et qui ne pourra pas se rendre à l'hommage national rendu à Samuel Paty, ce mercredi 21 octobre à la Sorbonne, a tenu à saluer sa mémoire.

Dans une lettre intitulée "Être prof", que publie Le Parisien, l'épouse du chef de l'État rend hommage à Samuel Paty et témoigne sa reconnaissance à ses proches et aux plus de 800.000 enseignants de France.

"Être prof, c'est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière parce que chaque leçon est importante […] c'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves […] c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez" a notamment écrit l'ancienne professeure de français, en s'adressant directement à son collègue défunt.