publié le 11/05/2020 à 19:28

C'était une offre spéciale confinement et coronavirus. La semaine dernière, quatre personnes suspectées de trafic de drogue ont été arrêtées dans le Bas-Rhin. Elles auraient vendu de la drogue via l'application de conversation Snapchat, avec en cadeau, des kits "masque et gel hydroalcoolique", rapporte franceinfo.

Ce trafic aurait commencé au mois d'avril, selon les enquêteurs. Les quatre personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir livré de la résine de cannabis, de la cocaïne et de l'ecstasy à leurs clients directement à leur domicile. Elles ont été placées en détention provisoire pour trafic de stupéfiants. Une information judiciaire a été ouverte.

La sûreté départementale du Bas-Rhin, qui a surveillé la conductrice et le livreur, a estimé qu'ils pouvaient parcourir jusqu'à 500 kilomètres en Alsace et en Moselle. Pour dissiper les soupçons sur leurs déplacements, les suspects auraient rédigé des attestations de déplacement, prétextant des courses à faire en pharmacie.

La conductrice soupçonnée est une femme de 40 ans. Les trois autres suspects sont des hommes de 27 et 28 ans qui seraient livreurs et donneur d'ordre. L'interpellation a eu lieu ce mercredi 6 mai, à Strasbourg et Matzenheim (Bas-Rhin). A cette occasion, 35.000 euros ont été saisis.