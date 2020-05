publié le 06/05/2020 à 15:11

Un Alsacien d'une cinquantaine d'années est décédé, le week-end dernier, d'une intoxication alimentaire, après avoir mangé du colchique, rapporte La Voix du Nord. L'homme a confondu la plante qu'il avait cueillie en forêt avec l'ail des ours, une plante comestible.

"Cette personne n'avait pas de problèmes de santé particuliers, mais elle a consommé plusieurs fois du pesto qu'elle avait cuisiné et dans lequel elle avait mis de la colchique en pensant qu'il s'agissait d'ail des ours", explique la docteur Christine Tournoud, du centre antipoison Est basé à Nancy, dans les colonnes de La Voix du Nord.

Les feuilles de colchique et de l'ail des ours se ressemblent fortement, notamment quand les plantes sortent de terre. "Pendant longtemps on a vu pas mal d’intoxications de ce type dans le Grand Est, où c’est une tradition de ramasser des plantes sauvages au printemps. Là, on en voit moins avec le confinement, même s’il y en a quand même. Et depuis quelques années les gens recherchent plus le naturel, on en voit donc maintenant dans toute la France", poursuit la docteure Christine Tournoud. Elle conclut en expliquant que pour les distinguer, il faut se baser sur l'amertume, la colchique est en effet plus amer que l'ail des ours.