Loire : des tags nazis retrouvés dans les locaux d'une radio associative

et AFP

publié le 11/05/2020 à 04:12

Le parquet de Saint-Étienne a indiqué que le locaux de Radio d'ici, une radio associative qui diffuse dans la Loire et l'Ardèche, ont été vandalisés dimanche 10 mai. Le méfaits serait l'oeuvre d'individus se revendiquant de la mouvance suprémaciste et du nazisme. Après avoir forcé la porte d'entrée, ils ont cassé du matériel technique mais aussi arraché des protections phoniques des murs du studio.

"Outre des croix gammées, ils ont peint en rouge sur les murs l'inscription 14/88, symbole d'appartenance à la mouvance des suprémacistes blancs", a déclaré à l'AFP David Charmatz, le procureur de la république de Saint-Étienne.

Les malfrats auraient pris la fuite au moment où l'un d'entre eux s'est retrouvé nez-à-nez avec un habitant de l'immeuble. Ils auraient déversé auparavant un liquide inflammable, du type White Spirit.

Les programmes continuent

Selon son récit, "cet individu qui a pris la fuite avait le crâne rasé et une partie du visage recouvert d'un foulard sur lequel était dessinée une tête de mort", a précisé à l'AFP Louis Perego, fondateur de cette radio locale associative "de sensibilité de gauche, humaniste et écologiste" qui emploie quatre salariés et une quarantaine de bénévoles.

Les studios ciblés par ces actes de malveillance sont ceux installés dans une ancienne école de Saint-Julien-Molin-Molette (Loire). Cette radio associative, créée en 1996 et présidée par le sociologue Patrice Berger, en compte d'autres à Annonay (Ardèche).

Mais l'incident n'aura pas de conséquences sur les émissions de la radio, les dirigeants ayant assuré que la diffusion des programmes continuait sur internet, en podcast et en streaming. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches de gendarmerie de Saint-Étienne.