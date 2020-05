Pourquoi les Franciliens ont senti une mystérieuse "odeur de soufre" ?

publié le 11/05/2020 à 08:08

Dimanche 10 mai dans la soirée, de nombreux Franciliens ont remarqué une odeur de soufre. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se sont multipliés, rapportant "une odeur désagréable, souvent comparée à une odeur de soufre ou d'œuf pourri".

Contactés par Le Parisien, les pompiers de Paris ont dit avoir reçu de nombreux appels à cause de ce phénomène, "sans pouvoir en expliquer la cause avec certitude". Ces odeurs "semblent liées aux intempéries de la nuit dernière car d'autres départements font ce constat", expliquaient-ils un peu après 23 heures.

"Odeur de soufre ressentie sur plusieurs départements vraisemblablement liée aux récentes intempéries. Prise en compte, cette odeur ne correspond a aucune intervention particulière en cours. Merci de ne composer le 18-112 qu'en cas d'urgence avérée", ont-ils ajouté sur Twitter.

Un peu plus tôt dans la soirée, le premier adjoint à la maire de Paris avait indiqué que des vérifications étaient "en cours" et qu'"aucun incendie ou incident industriel n’a été signalé", rapporte le HuffPost. Il a décrit une "odeur sulfurée" qui pourrait être liée aux "fortes précipitations" et a évoqué le potentiel "brassage des réseaux d’assainissement à cause des fortes pluies qui fait remonter les gaz de décomposition".

