Présidentielle américaine : une fracture politique qui divise l'Amérique

publié le 06/10/2020 à 09:40

À moins d'un mois du scrutin, la fin de campagne de la présidentielle américaine se passe dans une atmosphère de tension et parfois de haine dans l'ensemble de pays, qui est totalement fracturé. C'est le cas à Oshkosh, une ville du Wisconsin, où beaucoup de familles ont planté dans leur jardin des panneaux "Trump" ou "Biden", ce qui est très fréquent aux États-Unis, en période électorale.

Or, la quiétude y a été perturbée depuis qu'un voisin a installé de grandes lettres "Trump 2020" et d'immenses bannières à l’effigie de l'actuel président américain. Son soutien indéfectible a généré des tensions entre les riverains du quartier qui reprochent à Donald Trump sa gestion de la crise sanitaire quand d'autres critiquent la longévité de Joe Biden en politique.

Dans cette ville mais aussi ailleurs, les Américains ont de plus en plus de mal à s'écouter, se parler et à accepter que l'autre ait une opinion différente sans se sentir insultés. Dans le contexte actuel, ce n'est pas seulement la présidence Trump qui envenime le climat car il y a aussi un effet média sociaux et une division politique qui fracture les habitants jusque dans leur cercle familial.

Une Amérique plus que jamais divisée

La crise sanitaire n'a également rien arrangé au climat délétère qui règne dans le pays car elle touche davantage les plus pauvres, les minorités et les travailleurs sans diplôme en accentuant des blessures anciennes qui s'enveniment. L'Amérique est actuellement morcelée au point que certains parlent de "guerre civile froide", comme la guerre de Sécession qui a coupé le pays en deux il y a 150 ans.

Les services de renseignement américains s'inquiètent particulièrement des menaces des milices et d'individus d'extrême-droite radicalisés et armés. C'est d'ailleurs sur ce sujet précis que le démocrate Joe Biden a remporté la primaire, en promettant de rassembler, y compris une partie des conservateurs, en affirmant que cette élection était "une bataille pour l'âme de la nation".

Si de nombreux Américains reprochent ces fractures à Donald Trump, il n'en est pas la cause mais seulement le symptôme. Le président américain les a d'ailleurs exploitées habilement en 2016 car c'est comme cela qu'il a été élu et qu'il espère aujourd'hui être réélu.

L'écart se creuse dans les sondages

Pendant de longs mois, les courbes de sondage ont étonnamment peu bougé avec toujours la même avance de Joe Biden sur Donald Trump. Mais la tendance a changé depuis leur premier débat agressif de la semaine dernière où pour la première fois, un sondage solide mené par NBC et le Wall Street Journal montre un changement brutal puisque leur écart s'est accru de 6 points en quinze jours. Donald Trump compte désormais 14 points de retard sur Joe Biden.

Que l'un ou l'autre soit élu, cette élection va quoiqu'il arrive être contestée par des millions d'électeurs de l'autre camp, surtout si les résultats sont extrêmement serrés dans certains états comme le Wisconsin notamment.

Des semaines de bagarre juridique se terminant devant la Cour Suprême se profilent après l'élection car, si Joe Biden est élu, beaucoup d'électeurs trumpistes vont dire que le scrutin a été truqué et dans le cas contraire, beaucoup de démocrates feront pression sur leur candidat pour qu'il ne reconnaisse pas trop rapidement sa défaite.