Présidentielle américaine : un million d'Américains ont déjà voté

publié le 02/10/2020 à 07:25

Plus que 32 jours avant l’élection, et on estime que plus d’un million d’Américains ont déjà voté ! Les règles changent selon les États, et ici dans le Michigan, un État clé gagné par surprise par le président Trump en 2016 avec seulement 10.000 voix d’avance, il est possible de voter sans sortir de sa voiture.

Dans les rues de cette ville de 188.000 habitants, se trouvent six boites de dépôts des bulletins, ouvertes 24 heures sur 24. Ces sortes de boites aux lettres sont en réalité des urnes, dans la rue. Vous vous garez sur le bord du trottoir, même pas besoin de descendre de votre voiture, à travers la vitre vous pouvez glisser votre enveloppe spéciale reçue chez vous, avec votre identité.

L'enveloppe doit être signée pour que le nom soit coché sur les listes électorales et qu'il n'y ait pas de second vote en personne le jour de l’élection, ce que le président Trump a suggéré à ses partisans d’essayer de faire pour démontrer que le système est truqué.



Trois fois par jour, des agents des services administratifs de la ville viennent ouvrir les boîtes, surveillées par des caméras. Les enveloppes sont ensuite rangées dans une salle sécurisée, dans de grands sacs scellés et ne seront ouvertes et dépouillées que le soir de l’élection.Cette règle change selon les États. Dans certains États, les enveloppes vont être dépouillées au fur et à mesure.

Un vote anticipé qui inquiète les Américains

Beaucoup des électeurs qui ont voté par avance déclarent être inquiets des messages du président Trump pour mettre en doute le processus électoral, pour semer le doute par avance sur les résultats électoraux. Le républicain répète qu’il ne peut perdre que si le vote est truqué.

Compte tenu du système électoral très particulier des États-Unis, c’est d’autant plus important ici dans le Michigan, où le président Trump a raflé la totalité des grands électeurs de l’État il y a 4 ans en ne gagnant qu’avec 10.000 voix d’avance.

Donc si l’élection est aussi serrée cette année, il faut s'attendre à de nombreux recours en justice, ville par ville, comté par comté, État par État, pour contester les résultats, décompter tels ou tels bulletins des résultats. Et il faudrait des jours ou des semaines pour connaitre le nom du président.



Donald et Melania positifs au coronavirus

Donald Trump et la première dame se sont mis en quarantaine aujourd'hui. L’une des principaux conseillers du président a été dépistée positive. Elle a voyagé avec lui dans le Air Force One mercredi soir pour aller à une réunion publique dans le Minnesota, et elle ne portrait pas de masque. Sur Fox News tout à l’heure, le président a mis en cause des militaires qui l’ont salué. La Maison Blanche sait depuis 24h qu’elle a été testée positive.



Le président a fait un test. Il a peu après annoncé avoir été testé positif à la Covid-19, ce vendredi 2 octobre.