Barack Obama : le discours qui a frappé l'Amérique au cœur en 2004

Le 27 juillet 2004, l'Amérique fait la rencontre d'un inconnu. Quelqu'un qui trouve les mots pour lui parler à travers une allocution qui changera l'Histoire des États-Unis. Ce soir-là, un élu local de l’Illinois, âgé de 42 ans, est invité à parler sur la scène de la convention démocrate retransmise en direct sur toutes les grandes chaînes du pays.

Son discours touche les Américains en plein cœur, faisant renaître l'espoir d'un changement, trois ans après les attentats du 11-Septembre. Car, en racontant sa propre histoire, c’est l'Histoire de l'Amérique qu'il a évoqué.

"Il n'y a pas d'Amérique noire et d'Amérique blanche et d'Amérique latino et d'Amérique asiatique, il y a les États-Unis d'Amérique", assène alors cet inconnu, nommé Barack Obama. Il deviendra quatre ans plus tard le premier président noir des États-Unis.

