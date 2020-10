Covid-19 : pourquoi Donald Trump a si peur de passer pour un faible

publié le 06/10/2020 à 07:15

Ses fils disent de lui qu'il est un guerrier. C'est en tout cas la seule image que Donald Trump veut donner de lui. Car le président des États-Unis voit le monde de façon binaire. Il y a d'un côté les forts, de l'autre, les faibles : les gagnants et les perdants.

Pour lui, hors de question de se montrer malade et encore moins à un mois de la présidentielle. Se montrer fort, c'est pour lui : refuser de s'engager à une transition pacifique du pouvoir, conserver un ton vindicatif lors de débats, mais c'est aussi, minimiser la pandémie de Covid-19 et refuser de porter un masque pendant plusieurs mois. C'est aussi pour cela qu'il répète à l'envi qu’il ne peut pas perdre l’élection, sauf si elle est truquée.

En s'obstinant à se montrer fort, Donald Trump a refusé de renoncer à un déplacement de campagne quand il a appris que l'une de ses principales collaboratrices était malade, il a également refusé dans un premier temps de se faire hospitaliser aux premiers symptômes du virus... et c'est allé loin : les proches et les médecins du président ont dû mentir sur son état de santé.

Dans la famille Trump, la faiblesse est peut être le plus grand des péchés. Mary Trump, nièce de Donald Trump Partager la citation





Car en réalité, ce qui caractérise le président Donald Trump, ce n'est pas sa force, mais bien sa peur de la faiblesse. Cette caractéristique lui viendrait de son père Fred, selon Mary Trump, la nièce du président Trump. Mary Trump, psychologue, écrit dans Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde, publié en juillet dernier, que dans leur famille, "la faiblesse est peut être le plus grand des péchés."

Cette tendance familiale s'est probablement accentuée au contact de son mentor, le redoutable avocat Roy Cohn. Il lui a appris à dissimuler ses failles, lui qui cachait son homosexualité. La faiblesse, Donald Trump la fuit, au point de s'éloigner de Roy Cohn lorsqu'il a été déclaré séropositif dans les années 1980.

Bref, on ne peut pas comprendre le trumpisme sans cette mise en scène de la force. Une mise en scène seulement, Donald Trump ayant prétexté avoir une excroissance osseuse au pied pour échapper à la guerre du Vietnam...

Aujourd'hui, les intentions de votes montrent que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à soutenir Donald Trump, pour avoir minimisé l'épidémie de Covid-19 et avoir joué les durs pendant que des centaines de milliers d'Américains mourraient du virus. On connaîtra le résultat de l’élection présidentielle dans quelques semaines. À ce moment-là, nous verrons si cette peur de la faiblesse ne l'aurait pas conduit à sa perte.

