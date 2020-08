Présidentielle américaine : pourquoi Joe Biden veut "restaurer l'âme de la nation"

publié le 25/08/2020 à 07:15

Pour sa nouvelle Lettre d’Amérique, Philippe Corbé nous emmène à Scranton, en Pennsylvanie. C'est dans cette ville, située à deux heures de New York et pas très loin d’Allentown et de Bethleem, qu'est né Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle américaine. Devant la maison de son enfance, il y a même un panneau sur lequel on peut lire : "Scranton loves Biden" ("Scranton aime Biden").

Dans cet épisode, le correspondant de RTL aux États-Unis revient sur l'identité "Irish catholic" de Joe Biden. "Irish catholic", ça veut signifie descendant d'immigrant irlandais dont l'éducation a été marquée par le catholicisme. C'est en effet de sa foi catholique que l'ex-vice-président et ami de Barack Obama tire une bonne partie les valeurs qu’il porte.

Depuis le début sa campagne, en avril 2019, le candidat démocrate rappelle dans presque tous ses discours qu'il veut "restaurer l’âme de la nation" américaine. Joe Biden suggère que cette "âme" a été corrompue par Donald Trump, et donc qu'il faut la sauver en le chassant de la Maison Blanche.

