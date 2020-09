Présidentielle américaine : pourquoi certains électeurs commencent déjà à voter

publié le 04/09/2020 à 16:28

Les bureaux de vote ouvriront aux États-Unis le mardi 3 novembre, dans deux mois, mais certains vont déjà pouvoir exprimer leur choix. La procédure de vote par correspondance, à laquelle s'oppose farouchement le président sortant Donald Trump, commence dès le mois de septembre, et CNN rapporte que la Caroline du Nord a déjà envoyé des centaines de milliers de bulletin de vote.

Les votes par correspondance devront être renvoyés au plus tard, selon les États, entre le 18 octobre et le 2 novembre. Ils offrent donc la possibilité aux électeurs de trancher, avant la fin de la campagne, entre le candidat républicain, Donald Trump, et son rival démocrate, Joe Biden.

Le coronavirus continuant à circuler aux États-Unis, où plus de 6 millions de cas et 185.000 morts ont été confirmés, une part importante d'électeurs font le choix de voter à distance plutôt que dans un bureau de vote.

Selon un sondage de NBC, un tiers des électeurs se disent sûr de procéder par courrier, une tendance bien plus prononcée chez les partisans de Joe Biden (47%) que Donald Trump (26%).

Trump contre le vote anticipé

Depuis plusieurs semaines, le président américain enchaîne les polémiques avec ses déclarations sur le vote par correspondance. Fin juillet, il avait estimé que si ce mode opératoire se généralisait, 2020 serait "l'élection la plus imprécise et frauduleuse de l'histoire", évoquant ouvertement la possibilité d'un report du scrutin.

En déplacement en Caroline du Nord, le 2 septembre, Donald Trump est allé jusqu'à appeler les personnes qui voteraient par correspondance à se déplacer de nouveau dans les bureaux de vote "pour être sur que leur vote a bien été compté".