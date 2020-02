publié le 05/02/2020 à 13:31

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific demande à ses 27.000 employés de prendre trois semaines de congés sans solde face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Des dizaines de compagnies ont déjà réduit ou suspendu leurs liaisons. On en est même à se demander qui dessert encore la Chine continentale.

Depuis la France, elles sont très peu à le faire. On est passé de 20 rotations par jours à la moitié, moins d'une dizaine en ce moment. Il y a toujours des vols directs vers Pékin avec Air China, Shanghai avec China Eastern. Mais Air France a annulé tous ses vols vers ses 2 destinations jusqu'au 9 février.

À cause du coronavirus, ce sont plus de 25.000 vols depuis et vers la Chine qui sont annulés selon le cabinet d'expertise aérienne OAG Aviation. La Chine est le 2e marché aérien mondial. Et la plupart des compagnies européennes ont suspendu purement et simplement leurs liaisons avec la Chine continentale. C'est le cas de l'allemande Lufthansa, l'espagnole Iberia ou encore la British Airways.

La Russie et les Émirats arabes unis font de la résistance

Aux États-Unis, les 3 principales compagnies ont suspendu leurs vols, au moins jusqu'au 27 mars pour American Airlines, Delta Airlines jusqu'au 30 avril. United Airlines a réduit ses vols mais maintient la destination de Hong-Kong.

Pour aller en Chine, vous pouvez passer par Moscou. Aeroflot, la compagnie nationale assure toujours ses liaisons. Vous pouvez aussi passer par les Émirats Arabes Unis qui maintiennent leurs vols vers la Chine. Et même la fabrication des avions en Chine est à l'arrêt : Airbus suspend sa ligne d'activité d'assemblage.

