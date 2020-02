Coronavirus : un Britannique affirme s'être soigné grâce à du whisky et du miel

publié le 04/02/2020 à 15:19

Il s'appelle Connor Reed, a 25 ans et enseigne l'anglais à Wuhan, en Chine. Après avoir contracté le coronavirus, le jeune homme a décidé de quitter l'hôpital pour se soigner lui-même. Ce Britannique l'affirme, ce qui l'a guéri du coronavirus est un mélange composé de whisky chaud et du miel.

Hospitalisé il y a deux mois à Wuhan, épicentre de l'épidémie, le professeur pensait qu'il "allait mourir". Dans une interview accordée à The Sun, le jeune homme raconte qu'il a refusé de prendre les antibiotiques conseillés et qu'il s'est tourné vers une autre solution : boire du whisky chaud avec du miel "jusqu'à ce qu'il n'en reste plus".

Originaire de Llandudno au nord du Pays de Galles, le jeune professeur vit en Chine depuis plus de trois ans et à Wuhan depuis six mois. Il y a deux mois, il a ressenti une gêne respiratoire et n'arrivait pas à se débarrasser de sa toux.

Recette maison miraculeuse

Présentant les signes du coronavirus, l'homme s'est rendu à l'hôpital universitaire de Zhongnan dans le quel il a passé quelques jour avant d'en sortir. Connor Reed a ensuite refusé de prendre les vols de rapatriement. Il souhaitait rester dans l'épicentre du virus jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre.

Pour soulager son infection, le jeune professeur a utilisé un inhalateur pour ses soucis respiratoires et s'est donc servi d'une recette rustique contre le rhume : boire du whisky chaud avec du miel.



Le Britannique affirme que sa guérison miraculeuse est uniquement due à ce cocktail et soutient l'idée que le coronavirus peut être combattu. Son chat est lui aussi tombé malade mais n'a pas survécu. "Mon chaton a attrapé le coronavirus, a développé une pneumonie et en est mort" a-t-il confié à North Wales Live, avant d'ajouter : "Je ne pense pas l'avoir attrapé par lui, je pense que ce n'était qu'une coïncidence".