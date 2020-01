Coronavirus : Pékin bloque les réservations de voyages en Chine et à l'étranger

et AFP

publié le 25/01/2020 à 20:34

Le président chinois a pris la parole ce samedi 25 janvier et a reconnu que la situation concernant l'épidémie de pneumonie virale (ou coronavirus) était "grave". Xi Jinping a aussi déclaré que la propagation du virus s'accélérait et que les autorités chinoises mettaient tout en œuvre pour l'enrayer. Le dernier bilan est de 41 morts. Les États-Unis et la France ont confirmé avoir été atteints.

En réponse à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement chinois a ainsi décidé de suspendre les voyages organisés en Chine et à l'étranger. À compter de lundi 27 janvier, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de voyages à des groupes.

La Chine peut "remporter la bataille" contre ce nouveau coronavirus, a assuré, confiant, le chef de l'État chinois. Depuis jeudi, la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, et sa région, sont placées en quarantaine. Pas moins de 56 millions de Chinois ont interdiction de sortir de chez eux jusqu'à nouvel ordre.