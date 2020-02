publié le 05/02/2020 à 08:15

54 sportifs de haut niveau ont décidé de monter au créneau. "Il est temps de donner de la voix", disent-ils dans une tribune. Des sportifs qui réclament la mise en place d'actions de formation et de sensibilisation, mais aussi la création d'une cellule indépendante pour prendre en charge ces violences sexuelles



"On a reçu beaucoup de témoignages qui montrent que même si on est témoin, on ne sait pas forcément quoi faire. Je pense que le monde du sport aujourd'hui n'est pas forcément outillé pour gérer cette situation. Et c'est pour ça que dans cette tribune on préconise la création d'une cellule indépendante de nos fédérations pour permettre de recueillir le témoignage d'une victime, mais aussi de certains témoins qui pourrait aider soit à déclencher une enquête administrative soit le cas échéant à faire une saisine du procureur de la République", explique l'escrimeuse Astrid Guyart, signataire de cette tribune.



Dans le même temps, le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viols et agressions sexuelles. Le patron de la fédération des sports de glace, lui, refuse toujours de démissionner. Didier Gailhaguet doit tenir ce mercredi 5 février après-midi une conférence de presse et il l'assure, il va prouver sa bonne foi : "Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage… Vous jugerez non pas sur un emballement médiatique, où tout le monde s'exprime, dit tout, des choses réelles mais aussi des choses inexactes. J'apporterai des faits, des documents, des pièces concrètes, et vous jugerez sur pièces".

À écouter également dans ce journal

Politique - Muriel Pénicaud a promis d'apporter une "réponse globale" concernant le congé parental pour le deuil d'un enfant. La ministre du Travail, qui veut impliquer les partenaires sociaux dans la discussion, veut mettre en place un plan d'action "plus large allant de l'accompagnement psychologique aux frais d'obsèques".



Économie - Les soldes d'hiver 2020 sont terminés. Ce nouveau cru, qui n'a duré que quatre semaines, n'est pas bon. Il est même moins bon pour 7 commerçants sur 10 par rapport à l'an dernier. La faute, selon les commerçants eux-mêmes, aux grèves qui ont été plus de mal que les "gilets jaunes".

États-Unis - Pete Buttigieg a remporté la primaire démocrate de l'Iowa face à Bernie Sanders, selon les premiers résultats partiels, s'imposant comme un candidat incontournable dans la course à la Maison Blanche. Joe Biden arrive quatrième, derrière la sénatrice Elizabeth Warren.