Coronavirus dans le monde : le point sur les pays les plus touchés

Une personne en train de se faire dépister au coronavirus à Brooklyn (New York), le 8 octobre 2020.

publié le 31/12/2020 à 18:22

Plus de 1,8 million de personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec plus de 80 millions de cas officiellement enregistrés au fil de la crise sanitaire. La Covid-19 aura touché le monde entier, mais certains pays ont été frappés particulièrement durement.

Les États-Unis, qui ne sont jamais parvenus à pleinement contenir l'épidémie, restent le pays à avoir enregistré le plus grand nombre de cas positifs, avec un total qui approche désormais la barre des 20 millions de cas confirmés. Rien ne semble pour l'instant s'améliorer : depuis le mois de novembre, le pays enregistre régulièrement des nouveaux records d'infections, avec un pic de 280.000 cas atteint le 11 décembre. Plus de 340.000 Américains sont morts de la Covid-19.

Sur la mortalité, la Belgique fait la course en tête. Au 30 décembre, le pays comptait 1.677,45 décès du nouveau coronavirus pour 1 million d'habitants, selon les données de l'université John Hopkins. Le pays présente un haut taux de mortalité depuis le début de la crise. Au mois d'avril, l'ancien ministre belge Denis Ducarme avait justifié que la "méthode de comptage" du pays était la "plus exhaustive possible".

La France, pays européen le plus touché

Derrière les États-Unis, les pays les plus concernés sont l'Inde avec un peu plus de 10 millions de cas, un chiffre à relativiser par l'importance de sa population (1,35 milliard d'habitants), le Brésil (7,619 millions de cas) et la Russie (3,1 millions de cas).

En cinquième position, avec plus de 2,5 millions d'infections confirmées, la France est le pays européen le plus touché en nombre de cas. Comme dans de nombreux autres pays, la crainte d'une troisième vague après les fêtes de fin d'année laisse penser que ce bilan pourrait se dégrader nettement dans les semaines et mois à venir. Si l'hypothèse d'un troisième confinement en France est pour l'instant exclue, un couvre-feu avancé à 18h dans certains territoires devrait être mis en place.

En plus des mesures sanitaires, le monde dispose désormais de vaccins pour tenter de mettre fin à la crise sanitaire. Celui produit par Pfizer et BioNTech se répand progressivement, mais d'autres, dont ceux de Moderna et Astrazeneca mais aussi les vaccins russe, Spoutnik V, et chinois, Sinovac.