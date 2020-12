Mutation du coronavirus : le vaccin Pfizer/BioNTech est-il efficace ?

publié le 26/12/2020 à 14:17

Les autorités le craignaient, la nouvelle souche de coronavirus, détectée la semaine au Royaume-Uni, est arrivée en France. Un premier cas a été identifié à Tours. Il s’agit d’un Français arrivé de Londres il y a une semaine. Il ne présente pas de symptôme mais il a été placé à l’isolement chez lui. La campagne de vaccination va débuter demain, dimanche 27 décembre, en France. Les premières doses sont arrivées ce matin sur notre territoire. Cette variante du coronavirus peut-elle tout remettre en cause ?

La campagne de vaccination commencera bien demain comme prévu. En effet, selon l’Agence européenne du médicament, les études montrent que les vaccins fonctionnent aussi sur cette nouvelle souche du coronavirus. Il reste efficace, comme l’explique Vincent Enouf de l’Institut Pasteur ce matin sur RTL : "Il n’y a aucune inquiétude à avoir aujourd’hui. Il faut savoir que les vaccins ont été fabriqués et permettent d’induire la production d’anticorps sur un spectre large. C’est-à-dire que même si vous avez une mutation qui provoque une modification, les autres anticorps vont quand même être en capacité de se fixer et donc de neutraliser le virus."

Les vaccins sont donc efficaces, y compris sur cette variante du virus. Autre bonne nouvelle, Pfizer et BionNTech affirment qu’il sera possible si besoin d’adapter leur vaccin à une nouvelles souche et ce dans des délais de 6 semaines en cas de mutation importante du virus.