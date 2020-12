Nouvel An et coronavirus : comment célébrer tout en limitant les contaminations

Célébrations du Nouvel an 2017 à Tokyo

publié le 31/12/2020 à 10:23

Le casse-tête du 31 décembre se profile déjà. Comment fêter le réveillon, après une année 2020 particulièrement éprouvante, rythmée par la crise sanitaire et les confinements, sans risquer une contamination à la Covid-19 ?

Les célébrations seront dans tous les cas assez limitées, alors qu'un couvre-feu sera en vigueur de 20 heures le 31 décembre à 6 heures le 1er janvier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a en plus de cela réaffirmé que les contrôles seraient renforcés le soir de la Saint-Sylvestre, alors qu'une multiplication des fêtes clandestines est prévue.

En cas de petits rassemblements pour ce jour de l'an, il faudra donc, obligatoirement, arriver tôt et se préparer à passer la nuit au même endroit. Les préconisations pour Noël demeurent pour le Nouvel An : une jauge maximale de six personnes est suggérée, le partage de nourriture, notamment la consommation de produits dans des plats communs comme des chips ou biscuits apéritifs, est déconseillée.

Par ailleurs, les précautions sanitaires mises en avant depuis plusieurs mois déjà restent aussi d'actualité : porter un masque, garder une distance de plus d'un mètre avec les autres personnes présentes, se laver régulièrement les mains et bien aérer les pièces.

Si les mesures sanitaires vous empêchent de vous réunir avec proches ou amis pour fêter le changement d'année, la CDC, l'agence de santé publique américaine offre quelques moyens de compenser cette absence de festivité. Elle conseille par exemple d'effectuer un décompte virtuel avec ses amis, ou encore de suivre un des nombreux livestreams musicaux et festifs proposés pour la soirée.