Emmanuel Macron se rend ce mardi 24 octobre \u00e0 Tel-Aviv en Isra\u00ebl. Il s'agit de la premi\u00e8re visite du pr\u00e9sident de la R\u00e9publique depuis les attaques du Hamas, le 7 octobre dernier. Ce lundi, le programme du Pr\u00e9sident n'\u00e9tait pas encore officiellement communiqu\u00e9. N\u00e9anmoins, il devrait sans aucun doute rencontrer le Premier ministre isra\u00e9lien Benjamin Netanyahu . Emmanuel Macron lui r\u00e9it\u00e8rera le "soutien de la France" . La position officielle de Paris depuis le d\u00e9but du conflit. Emmanuel Macron devrait aussi rappeler le souhait de la France de voir les populations civiles \u00eatre prot\u00e9g\u00e9es dans l'hypoth\u00e8se d'une offensive de l'arm\u00e9e isra\u00e9lienne sur la bande de Gaza. Une rencontre est aussi pr\u00e9vue avec les familles des Fran\u00e7ais disparus. Ce sera le deuxi\u00e8me point fort de la visite d'Emmanuel Macron. Le pr\u00e9sident de la R\u00e9publique veut concr\u00e8tement peser sur la lib\u00e9ration des otages fran\u00e7ais . Il y a encore six disparus dont Paris n'a aucune nouvelle. On sait qu' une Franco-isra\u00e9lienne, Mia Shem, est actuellement retenue par le Hamas . Obtenir sa lib\u00e9ration et celles d'autres otages potentiels seraient un v\u00e9ritable succ\u00e8s pour Emmanuel Macron. Une visite qui doit \u00eatre "utile". Le sort des otages est justement un enjeu principal de cette visite. C'est sur ce point que le pr\u00e9sident fran\u00e7ais peut v\u00e9ritablement obtenir du concret . Pour le reste, d'autres dirigeants sont d\u00e9j\u00e0 venus en Isra\u00ebl. Des avanc\u00e9es en mati\u00e8re d' aide humanitaire ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 obtenues . Emmanuel Macron a, dessus, moins de latitude pour peser, \u00e0 moins d'obtenir une v\u00e9ritable tr\u00eave humanitaire pour acheminer une aide massive dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron a longuement h\u00e9sit\u00e9 avant de se rendre dans l'\u00c9tat h\u00e9breu. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'une visite "soit utile". C'est ce que r\u00e9p\u00e9tait, jusqu'\u00e0 ce dimanche, la cellule diplomatique \u00e9lys\u00e9enne. " Ce n'est pas du th\u00e9\u00e2tre ce que l'on fait ", se d\u00e9fend l'entourage du chef de l'\u00c9tat. Cette m\u00eame source citant l'exemple de l'Ukraine : quand Emmanuel Macron est all\u00e9 \u00e0 Kiev, bien plus tard que ses homologues \u00e9trangers, c'\u00e9tait pour apporter une aide sur les forces a\u00e9riennes , explique-t-on \u00e0 l'\u00c9lys\u00e9e. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron ne va pas sur place qu'il ne fait rien, ajoute-t-on. Sur le Proche-Orient, il a multipli\u00e9 les appels avec toutes les connaissances de la r\u00e9gion : Isra\u00ebl, Palestine, \u00c9gypte, Jordanie, Arabie saoudite, Qatar... La diplomatie, ce n'est pas seulement des images . Un d\u00e9placement dans un contexte politique tendu en France. Les h\u00e9sitations viennent aussi de ce point. Pour effectuer ce voyage, Emmanuel Macron l'a dit \u00e0 plusieurs reprises, il ne faut pas que le conflit au Proche-Orient soit un "\u00e9l\u00e9ment de division" en France. Et de r\u00e9p\u00e9ter : "il ne faut pas importer ce conflit". Ce d\u00e9placement en Isra\u00ebl sera, de toute \u00e9vidence, scrut\u00e9 en France. Des incidents et une phrase tronqu\u00e9e pourraient faire monter la pression qui est d\u00e9j\u00e0 haute. Soutenir Isra\u00ebl sans donner l'impression d'abandonner les Palestiniens \u00e0 leur sort, c'est un "chemin de cr\u00eate" . Un \u00e9quilibre parfois trop subtil \u00e0 l'heure des r\u00e9seaux sociaux. Le climat politique en France rend plus p\u00e9rilleux un voyage d\u00e9j\u00e0 compliqu\u00e9. L'hypoth\u00e8se d'une visite d'un pays \u00e0 majorit\u00e9 musulmane dans la r\u00e9gion n'est, \u00e0 ce stade, pas confirm\u00e9e. Qatar, \u00c9gypte, Jordanie... Plusieurs possibilit\u00e9s s'offrent au Pr\u00e9sident avec, en ligne de mire, la lib\u00e9ration des otages . Pour ce point tr\u00e8s pr\u00e9cis, ce serait plut\u00f4t avec le Qatar. Une \u00e9tape dans un pays musulman peut aussi avoir comme but d'\u00e9viter l' escalade dans ce conflit avec, notamment, l'Iran et le Liban .