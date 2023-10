INVITÉ RTL - "J’essaie d’être fort mais je bous à l’intérieur", confie le père de Mia, jeune franco-israélienne retenue en otage par le Hamas

Les attaques du Hamas palestinien sur le territoire israélien, ont fait plus de 1.400 morts, dont 30 ressortissants français. Sept Français sont toujours portés disparus : une jeune femme a le statut d'otage et "pour les six autres il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude", avait indiqué Emmanuel Macron. Ce lundi 23 octobre, David Shem, le père de Mia, cette jeune franco-israélienne retenue en otage par le Hamas, s'exprime au micro de RTL.

"16 jours se sont écoulés depuis le festival", où la jeune fille a été enlevée. "Je ne sais pas si elle travaillait pour ce festival ou si elle y est allée pour s'amuser", raconte David. Le 16 octobre dernier, le Hamas a diffusé une vidéo montrant Mia, vivante mais blessée au bras. "D'abord, j'étais content de la voir, après j'ai vu qu'elle était blessée mais je sais qu'elle est forte. Elle dit qu'elle va bien et qu'elle veut rentrer à la maison", dit son père. Depuis cette vidéo "je n'ai pas eu de nouvelles".

Deux Américaines, enlevées le 7 octobre, ont été libérées vendredi par le Hamas après une médiation du Qatar. "J'ai été content de voir qu'elles ont été libérées, ça donne l'espoir de voir la situation avancer. J'espère, si Dieu le veut, qu'elle sera libérée", réagit David Shem. "Nous sommes Français et j'ai confiance en la France. Je suis sûr qu'elle fera tout son possible pour libérer ma fille et les autres otages. Je remercie le gouvernement de si bien s'occuper de nous", dit-il, expliquant avoir eu "une rencontre en visio" avec Emmanuel Macron.

"Mia ma beauté, tu me manques énormément. Je t'aime, tu es une fille forte, je crois que tu vas bien. Je suis certain que tu aides les autres. (...) J'essaie d'être fort autant que possible mais je bous à l'intérieur. J'espère qu'elle va bientôt revenir et que je pourrais vous raconter nos retrouvailles", conclut le père de Mia.