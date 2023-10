De nombreuses familles d'otages se sont rassemblées dans la nuit de vendredi à samedi à Tel-Aviv pour réclamer la libération de leurs proches. Une table de près de 50 mètres a été dressée. Sur une nappe blanche, 203 assiettes vides, et autour, 203 chaises vacantes. Autant de places que d'otages capturés par le Hamas lors de l'offensive en Israël du 7 octobre dernier.



Parmi ces otages détenus par le Hamas, il y a sept Français qui sont toujours portés disparus. La Franco-israélienne Mia Shem, 21 ans, est apparue dans une vidéo diffusée par le Hamas via Télégram, le lundi 16 octobre au soir. Elle donne son nom et son prénom, affirme faire partie des otages et être bien traitée. La vidéo ne permet pas de savoir si elle s'est exprimée sous la contrainte ou non. La jeune femme a été enlevée lors de l'attaque d'un festival de musique par le Hamas le 7 octobre.

Au bout de la longue table, Hannah, prostrée, porte sur son t-shirt, la photo de Mia. "Ça me crève le cœur. Je viens de parler avec la maman de Mia. Je ne sais même pas comment elle fait pour continuer à vivre. Je lui ai dit que j'étais là. Je ne savais pas quoi lui répondre, à part lui dire de rester forte", explique la femme. "Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment pour sa fille (...). Elle doit vivre la peur. C'est terrible". Une larme coule en dessous de ses lunettes de soleil.

Ayal vient poser sa main sur son épaule. Lui aussi est un soutien de la famille franco-israélienne. Il est en colère contre le président Emmanuel Macron : "Je m'en fous de Macron ! Les Français, demandez à votre Macron de ne pas abandonner cette enfant, cette femme, ou les autres. Elle devrait déjà être libérée", dit-il, ému. "Il n'a pas d'excuses : c'est lui qui est au pouvoir. Il doit rendre sa libération possible, parler à qui il veut, le Hamas, mais ramener les otages", assène-t-il.

"Vous n'essayez pas assez. Ramenez-là, c'est tout", ajoute Hannah. La femme s'appuie alors contre une chaise. Elle sèche ses larmes, avant de quitter la table. Invité sur RTL mardi 17 octobre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a affirmé que la France devait "à Mia de tout mobiliser pour la libérer, elle, ainsi que les centaines d'autres otages, toutes nationalités confondues, que le Hamas a enlevé à leurs familles, en Israël"