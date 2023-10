Conflit Israël-Hamas : "Arrêtez, arrêtez", le pape François demande la fin des affrontements

Lors de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre de Rome, le pape François a appelé ce dimanche 22 octobre à la fin des affrontements entre Israël et le mouvement palestinien islamiste Hamas.

"La guerre est toujours une défaite, c'est une destruction de la fraternité humaine. Frères, arrêtez, arrêtez !", a-t-il lancé. "Je renouvelle mon appel pour que des espaces soient ouverts, pour que l'aide humanitaire continue d'arriver et pour que les otages soient libérés", a ajouté le chef de l’Église catholique, âgé de 86 ans.

Le 7 octobre, des combattants du Hamas avaient infiltré le territoire israélien depuis la bande de Gaza lors d'une attaque sans précédent depuis la création d'Israël en 1948. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël lors de l'attaque. En représailles, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza, causant la mort d'au moins 4.651 Palestiniens, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.

Vers une intensification du conflit ?

Israël a intensifié ses bombardements sur la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche, en préparation à une invasion terrestre. Cette invasion terrestre, prévue initialement en fin de semaine dernière, avait été temporisée pour des raisons humanitaires mais aussi de tactique militaire. Les États-Unis, alliés d'Israël, ont renforcé leur présence militaire dans la région.



Soumise à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007, la bande de Gaza est placée depuis le 9 octobre en état de "siège complet" par Israël qui y a coupé l'eau, l'électricité et l'approvisionnement en nourriture.



Samedi, un premier convoi humanitaire est entré dans l'enclave palestinienne depuis l’Égypte, via le poste-frontière de Rafah. Seuls 20 camions sont passés pendant les deux heures d'ouverture de la frontière, alors que 100 camions par jour seraient nécessaires pour venir en aide à la population palestinienne civile. Des camions-citernes contenant du carburant sont entrés à Gaza dimanche après-midi, alors que le territoire en manque cruellement.