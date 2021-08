Que vous soyez un cordon bleu ou une quiche en cuisine, TikTok s'adresse à vous. En quelques clics, vous avez accès une bible de recettes réalisées en moins d'une minute. Produits frais, plats qui attirent le regard, "food porn", préparations healthy... Tout se trouve sur TikTok.

Le réseau social est devenu une référence en la matière et regorge de secrets et d'astuces pour vous régaler et vous faire briller en cuisine. L'été est la saison idéale pour tester de nouveaux plats, pour changer des incontournables tomates farcies, tomates-mozza et melon-jambon cru. Ces 8 recettes sont simples et rapides à réaliser ont de quoi vous faire prolonger les vacances ou vous créer une ambiance farniente sans passer des heures dans votre cuisine.

En effet, sur TikTok, les choses simples sont aussi les meilleures, comme une salade melon, pastèque et burrata, un smoothie banane et fraise. Pour surprendre vos papilles, ne manquez pas la préparation d'un Hawaïan Mimosa ou des chips de pâtes.

1. Une salade de burrata, melon et pastèque

Pour changer des "classiques", vous pouvez découvrir la recette de cette salade estivale, fraîche, sucrée et crémeuse. Il suffit d'avoir les bons ingrédients, à savoir une belle burrata, des melons (et des pastèques) mûrs et le tour est joué.

https://www.tiktok.com/@everything_delish/video/6974143948960976134?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6942766609757292038

2. Les Pâtes au poulet, parmesan et ail

Les pâtes, certains et certaines pourraient en manger tous les jours. Au bout d'un moment, on peut manquer d'inspiration pour trouver une sauce à la fois crémeuse, piquante, originale et qui se marie, bien évidemment, avec les pâtes. Comme le précise le média américain Pop Sugar, cette recette de pâtes au poulet, parmesan et ail est populaire sur le réseau social. Il vous faudra cuire vos escalopes de poulet au préalable et les badigeonner d'ail avant de les faire frire dans une poêle.

3. Le Ceviche

Un plat d'Amérique Latine avec des notes acidulées, fraîches, piquantes et parfumées. "Cela peut être un peu spécial la première fois qu'on en mange car les morceaux de poisson sont coupés gros", explique Cyril Lignac dans L'astuce du chef sur RTL. Le ceviche est un idéal pour se rafraîchir par les grosses chaleurs et se prépare avec du poisson blanc : de la daurade, du bar ou du cabillaud.

4. Le mimosa à l'Hawaïenne

Un cocktail pour l'été à déguster avec modération et qui se réalise à partir de prosecco, rhum à la noix de coco, jus d'ananas et de la grenadine. Pour le site Sugar and soul, c'est "léger, sucré, fruité et carrément délicieux". De quoi changer votre apéro pour l'été.

5. Les chips de pâtes

Vous ne rêvez pas, il existe bel et bien une manière de transformer vos pâtes en chips. Vous devez d'abord cuire vos pâtes dans l'eau bouillante. Une fois égouttées, assaisonnez-les avec du parmesan ou autre fromage râpé, de l'huile d'olive et mettez-les ensuite dans une friteuse ou au four. Résultat : des pâtes qui croquent, à servir avec une sauce à la fêta.

6. Café Glacé

Boisson star de l'été, la recette a récolté plus de 560.000 likes sur le compte TikTok de 7amcoffeeclub qui publie régulièrement des recettes de café glacé avec de la vanille, du chocolat ou encore du caramel. Une boisson simple et qui semble délicieuse quand on regarde les vidéos. Il suffit de préparer votre café, de la rafraîchir avec des glaçons et de la "pimper" en ajoutant par exemple du lait ou du miel.

7. Smoothie bananes et fraises

Les smoothies sont populaires sur TikTok avec des recettes qui rivalisent pour avoir le plus smoothie à la texture onctueuse. Ici une recette simple qui fait son petit effet de gourmandise avec les fraises et des bananes fraîches, bien que la préparation vue sur TikTok soit à base de fruits congelés. Vous pouvez ajouter ensuite des petits morceaux de chocolat ou des graines pour pimper tout cela.

8. Bruschetta à l'aubergine

Pour changer des aubergines farcies, que l'on peut déguster tout l'été, Diego Alary, le chef français le plus suivi sur TikTok et ancien candidat de Top Chef, dévoile sa recette originale. Il faut faire cuire votre aubergine arrosée d'huile d'olive et d'herbes au four, avant d'en retirer la chair à tartiner.