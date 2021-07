Paris : un restaurant du XXe arrondissement élu meilleure pizzeria d'Europe

Une médaille d'or pour la France. Celle-ci n'a pas été décernée lors des Jeux Olympiques de Tokyo, mais par le 50 Top Pizza, un guide qui recense les meilleures pizzerias du monde. C'est la pizzeria Peppe, située dans le XXe arrondissement à Paris qui a été élue meilleure pizzeria européenne cette année, pour la 3e édition de ce classement.

La pizzeria parisienne devance le restaurant Via Toledo Enopizzeria à Vienne et Fratelli Figurato à Madrid. Ce classement a été réalisé par le guide italien 50 Top Pizza qui met en ligne chaque année les meilleures pizzerias italiennes et mondiales, "sans aucune préférence de style". Le guide "privilégie ceux qui privilégient les produits locaux, tenant compte également de la compatibilité environnementale", est-il écrit sur le site.

Il n'évalue pas seulement la qualité de la pizza, mais aussi le service, l'attente, le vin, la bière et les boissons. La deuxième pizzeria française de ce classement est également parisienne, la Dalmata dans le IIe arrondissement. On trouve également Faggio Pizzeria (26e), là encore à Paris. Au total, 5 établissements français se trouvent dans ce classement qui regroupe 28 pays, ce qui en fait le pays le plus représenté à égalité avec l'Espagne. Toutes, malheureusement pour nos lecteurs provinciaux, se trouvent dans la capitale.