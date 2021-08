Pâtisserie : la recette originale de la tarte aux fraises de Yann Lalle

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce vendredi 6 août, le chef Yann Lalle dévoile les secrets de sa tarte aux fraises accompagnée d'un sorbet au fromage blanc.

Cette tarte aux fraises a une particularité, la touche Yann Lalle : "On part sur une base de pâte sucrée que l'on va garnir avec une crème d'amandes, qui va donner un côté onctueux et qui se marie très bien avec la fraise. La crème d'amandes va éponger le jus de la fraise", explique le chef du Poêlon d'Or à Lyon.

On fait une pâte sucrée et on rajoute une crème d'amandes faites à partir de poudre d'amandes, sucre, une noisette de beurre pommade, 2-3 œufs et une cuillère de rhum. On nappe cela sur un centimètre de la pâte sucrée avant de la mettre au four et on cuit. On la laisse ensuite refroidir et on prend "de très belles fraises". Nappez les fruits sur le fond de la tarte et accompagnez cela d'un sorbet au fromage blanc.

Pour le réaliser dans une sorbetière, vous mélangez 700g de sucre avec 1L d'eau. Vous le montez en ébullition, ajoutez du fromage blanc égoutté et mettez en marche la machine.