"Top Chef" : la recette du melon au sirop de muscat de Benoît Josserand

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce lundi 9 août, Benoît Josserand, président de l'association des Bouchons Lyonnais et propriétaire et chef du Café du Jura à Lyon, dévoile sa recette de billes de melon, muscat et menthe fraîche.

On prend deux beaux melons chez le maraîcher. Utilisez une petite cuillère pour faire des billes. Faites un sirop à base de muscat avec 150g de sucre, un demi-litre de muscat, 50cl d'eau. Dès que le sucre est entièrement dissous dans le muscat et l'eau, on retire la casserole du feu et ajoutez une dizaine de feuilles de menthe. Laissez infuser et gardez au frais.

Vous n'avez ensuite plus qu'à déguster ce plat estival qui amène de la fraîcheur. Vous pouvez servir ce plat avec "un petit verre de muscat bien frais après un bon barbecue dans le jardin. On est ensuite parfaits pour la sieste", conclut le chef.