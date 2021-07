Barbecue : 3 recettes originales pour changer des chipolatas et des merguez

Des brochettes de viandes et de poivrons (image d'illustration)

L'été 2021 a déjà bien commencé. Et si les beaux jours tardent à arriver, les quelques rayons de soleil peuvent laisser place à l'un des moments phares de la saison estivale : le barbecue. Poulet, merguez, chipolatas et autre chorizo s'invitent à vos tables et sur vos grills.

Mais il faut aussi savoir casser la routine, se réinventer, varier les plaisirs pour toujours stimuler son imagination et ses papilles. Alors pour ne pas se lasser des saucisses grillées, et des brochettes classiques, optez pour des recettes qui sauront aussi apporter plus d'équilibre aux repas sans en enlever le côté festif.

Par ailleurs, il y en a pour tous les goûts sur les braises, pas uniquement pour les "viandards" invétérés. Les végétariens et végans peuvent aussi trouver leur bonheur, tout comme celles et ceux qui ont la dent sucrée.

1. La côte de boeuf bien "croûtée"

C'est une pièce emblématique des grillades estivales. On ne la sort que pour une occasion un peu spéciale, en premier lieu du fait d'un prix élevé (40 euros le kg en moyenne pour une viande de qualité). La côte de bœuf mérite d'être prise au sérieux. Si vous pouvez vous le permettre, optez de l'Aubrac ou du bœuf de Galice, région du nord de l'Espagne. Si vous appréciez le goût prononcé de la viande, choisissez une viande maturée. Puis, une fois la bonne "barbaque" en main voici la marche à suivre.

Sortez la côte de bœuf du froid deux heures avant la cuisson. Si elle est trop froide elle subira un choc thermique qui va contracter la viande. Chauffez la grille du barbecue en la baissant au plus près des braises, et laissez la température monter. Pendant ce temps, massez la viande avec un peu de matière grasse. Et une fois la grille très chaude (ou la plancha) posez la pièce du boucher.

Toute cette préparation vise à provoquer "la réaction de Mailard". Celle-ci crée une "croute" sur les faces de la viande, les rendant croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Faites cuire environ 4 minutes de chaque côté, sans jamais piquer la viande. Pour la fin de cuisson, compter pour une pièce d'un kilo 5 minutes de chaque côté pour une viande bleue (en remontant un peu la grille), 7 minutes pour une viande saignante et 10 min pour une cuisson à point. Enfin, certains aiment laisser encore reposer la viande 5 à 6 minutes dans du papier aluminium pour que le jus soit réparti sur toute la surface. Salez ensuite avec du gros sel et dégustez.

2. Grillades de légumes d'été marinés

L'été offre une grande variété de légumes, dont la saveur est déjà bien réelle, simplement grillés avec un filet d'huile d'olive. Mais on peut aussi agrémenter le tout d'une marinade. Pour ce faire, il suffit d'écraser de l'ail, et de le mélanger avec une égale quantité d'huile d'olive et de jus de citron. Le tout avec du basilic ciselé.

Verser une partie de la marinade sur des courgettes, des poivrons et des aubergines découpés en lamelles. Recouvrir et laisser reposer environ une heure au réfrigérateur. Ensuite, une fois le barbecue bien chaud, faites griller environ deux minutes de chaque côté, selon l'épaisseur des tranches. Arrosez régulièrement avec le reste de la marinade.

Servez ensuite chaud pour accompagner une viande ou tel quel. Cette recette peut aussi être présentée sous forme de légumes en brochettes, très colorées et tout aussi appétissantes.

3. Brochettes de fruits d'été

Là encore, les fruits d'été sont un plaisir infini. Frais, naturellement sucrés, gorgés d'eau, ils sont un délice au naturel mais rien n'empêche un peu de sophistication. Car les fruits peuvent aussi être transformés en friandises, via une marinade qui viendra rehausser le goût et surtout les rendre parfumés après la grillade.



Pour réussir votre recette, prévoyez du miel, un peu de rhum, du sucre brun, du beurre fondu et pour les amateurs un soupçon de cardamome. Ananas, banane, pêche, abricot ou encore des fraises sont idéaux. Enfilés en brochette, arrosez-les de la marinade avant de les faire légèrement griller. Une boule de glace viendra parfaitement accompagner ce dessert.