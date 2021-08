Cuisine : la recette originale de tomate farcie de Benoît Josserand

Cet été, RTL reçoit chaque semaine un chef qui partage ses conseils culinaires autour d'un ingrédient. Ce mercredi 11 août, Benoît Josserand le président de l'association des Bouchons Lyonnais et chef du Café du Jura, dévoile sa recette originale de tomate farcie au gigot d'agneau et estragon.

"Souvent le dimanche, quand on est deux ou trois, on fait un gigot d'agneau et évidemment il en reste toujours. C'est la saison des belles tomates alors on va en prendre et on va faire des tomates farcies", explique le chef Benoît Josserand qui conseille d'acheter des "de grosses tomates de plein champ pour qu'on puisse bien les garnir".

Récupérez la chair de votre gigot d'agneau et passez-la au hachoir. Mélangez la farce avec le jus de la viande. Ciselez des feuilles d'estragon. Creuser les tomates et mélanger un peu de la pulpe dans la farce au gigot. Assaisonnez et remplissez les tomates. Il ne vous reste plus qu'à enfourner pendant 15 minutes à 150 degrés. "C'est le plat que me faisait ma maman avec les restes de gigot. J'en ai toujours un souvenir ému", confie Benoît Josserand.